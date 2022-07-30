Son dakika haber: Gaziantep'te "maganda kurşunu" isabet eden çocuk öldü Son dakika haberi... Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, maganda kurşunu isabet eden 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, maganda kurşunu isabet eden 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Girne Mahallesi'nde sokakta oynayan Hasan Mert Ö'ye nereden geldiği belli olmayan maganda kurşunu isabet etti. Olay yerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan çocuk müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenaze, Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. Güncel AA / Mehmet Akif Parlak Hasan Mert Şehitkamil Gaziantep Güncel Haberler Son Dakika

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