Son dakika haber: Gaziantep'te katliam gibi kaza: 16 ölü, 21 yaralı (12)

OTOBÜS ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Gaziantep- Nizip otoyolunda meydana gelen kazaya neden olan otobüs şoförü Abdulkadir Memiş, Nizip Devlet Hastanesinde tedavisinin tamamlanmasının ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Nizip İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen Memiş'in sorgulanmasına başlandı. Jandarma ekipleri ayrıca kazada yaralanan ve tedavisi süren genel sağlık durumu iyi olan yaralıların da bilgisine başvurdu. Yaralı yolcuların otobüs şoförünün 3 şeridi boş olan otoyolda, bir anda kontrolü kaybederek emniyet şeridinde ekiplerin bulunduğu alana devrilerek sürüklendiğini söyledikleri öğrenildi.Öte yandan kazada 3 sağlık görevlisi, 3 itfaiye eri ve 2 gazetecinin dışında 2 kişinin şarampole devrilen otomobilde hayatını kaybettikleri, diğer ölenlerin de otobüs yolcuları oldukları öğrenildi.