Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Gaziantep'te katliam gibi kaza: 16 ölü, 21 yaralı (12)

Son dakika haber: Gaziantep'te katliam gibi kaza: 16 ölü, 21 yaralı (12)

Güncel Haberler

Son dakika gündem haberine göre OTOBÜS ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDIGaziantep-Nizip otoyolunda meydana gelen kazaya neden olan otobüs şoförü Abdulkadir Memiş, Nizip Devlet Hastanesinde tedavisinin tamamlanmasının ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Gaziantep- Nizip otoyolunda meydana gelen kazaya neden olan otobüs şoförü Abdulkadir Memiş, Nizip Devlet Hastanesinde tedavisinin tamamlanmasının ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Nizip İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen Memiş'in sorgulanmasına başlandı. Jandarma ekipleri ayrıca kazada yaralanan ve tedavisi süren genel sağlık durumu iyi olan yaralıların da bilgisine başvurdu. Yaralı yolcuların otobüs şoförünün 3 şeridi boş olan otoyolda, bir anda kontrolü kaybederek emniyet şeridinde ekiplerin bulunduğu alana devrilerek sürüklendiğini söyledikleri öğrenildi.Öte yandan kazada 3 sağlık görevlisi, 3 itfaiye eri ve 2 gazetecinin dışında 2 kişinin şarampole devrilen otomobilde hayatını kaybettikleri, diğer ölenlerin de otobüs yolcuları oldukları öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş - Güncel

Gaziantep Jandarma Nizip Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title