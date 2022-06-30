Son dakika haber... Gaziantep'te kapkaç şüphelisi tutuklandı Son dakika haberleri... Gaziantep'te bir kişinin cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Gaziantep'te bir kişinin cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Alibaba Mahallesinde bir vatandaşın cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldığı belirlenen zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlının F.Ş olduğunu tespit etti. Adresinde gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. AA / Mehmet Akif Parlak - Güncel Asayiş Şube Müdürlüğü Gaziantep Alibaba Güncel Haberler Son Dakika

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