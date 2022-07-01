Son dakika haber: GAZİANTEP'TE KAÇAKÇILIK OPERASYONU 3 GÖZALTI - Haberler

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Son dakika haber: GAZİANTEP'TE KAÇAKÇILIK OPERASYONU 3 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haber... GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak ürün satışı yapıldığı belirlenen bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda; 64 bin boş makaron, 45 bin 200 dolu makaron ile bin 380 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Makaron ve sigaralara el koyan ekiplerce gözaltına alınan 3 şüpheli emniyette sorgulanmaya başlandı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Makaron Güncel Haberler Son Dakika

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