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Son dakika haber: GAZİANTEP'TE KAÇAK AKARYAKIT OPERASYONU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Edinilen son dakika haberine göre GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin bir depoya düzenlediği baskında 2 bir litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin bir depoya düzenlediği baskında 2 bir litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak akaryakıt bulunduğu bilgisi üzerine bir depoya baskın düzenledi. Operasyon kapsamında arama yapılan depoda 2 bin litre kaçak akaryakıt, 1 fiber tank, 1 satrifüj ile plastik bidonlar ele geçirildi. Suç unsurlarına el koyan polis, ismi açıklanmayan depo sahibini sorgulamak üzere emniyete götürdü.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Akaryakıt, Polis, Güncel, Haberler

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