Son dakika haber... GAZİANTEP'TE, HUDUT KARAKOLUNA SALDIRI 4 ASKER VE 1 SİVİL YARALI

GAZİANTEP (DHA) - GAZİANTEP'in Karkamış ilçesindeki hudut karakolu ve ilçe merkezine Suriye'nin Ayn- El Arap bölgesinden teröristlerce yapılan havan saldırısında 4 asker ve 1 sivil yaralandı.

Akşam saatlerinde Gaziantep'in Karkamış ilçesinin karşısında bulunan Ayn El- Arap bölgesinden teröristler tarafından havan saldırısı yapıldı. Sınırı geçen havan mermileri hudut karakolu ve ilçe merkezindeki boş arazilere düştü. Yaralanan 4 asker ve 2 sivil vatandaş sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kentte endişe yaratan patlamanın ardından önlemler artırılırken, hudut karakolundan terör örgütü mevzilerini ateş altına alındı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel