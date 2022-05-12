Son dakika haber | GAZİANTEP'TE, HUDUT KARAKOLUNA SALDIRI 4 ASKER VE 1 SİVİL YARALI - Haberler

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Son dakika haber | GAZİANTEP'TE, HUDUT KARAKOLUNA SALDIRI 4 ASKER VE 1 SİVİL YARALI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberleri... GAZİANTEP'in Karkamış ilçesindeki hudut karakolu ve ilçe merkezine Suriye'nin Ayn- El Arap bölgesinden teröristlerce yapılan havan saldırısında 4 asker ve 1 sivil yaralandı.

GAZİANTEP (DHA) - GAZİANTEP'in Karkamış ilçesindeki hudut karakolu ve ilçe merkezine Suriye'nin Ayn- El Arap bölgesinden teröristlerce yapılan havan saldırısında 4 asker ve 1 sivil yaralandı.

Akşam saatlerinde Gaziantep'in Karkamış ilçesinin karşısında bulunan Ayn El- Arap bölgesinden teröristler tarafından havan saldırısı yapıldı. Sınırı geçen havan mermileri hudut karakolu ve ilçe merkezindeki boş arazilere düştü. Yaralanan 4 asker ve 2 sivil vatandaş sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kentte endişe yaratan patlamanın ardından önlemler artırılırken, hudut karakolundan terör örgütü mevzilerini ateş altına alındı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Gaziantep, Suriye, Asker, Arap, Güncel, Haberler

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