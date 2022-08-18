Gaziantep haberleri... GAZİANTEP - Hırsızlık şüphelisinin yakalanması bekçinin yaka kamerasınca kaydedildi Güncel Haberler Gaziantep haberler... Gaziantep'te hırsızlık şüphelisinin yakalanma anı bekçinin yaka kamerasına yansıdı. Gaziantep'te hırsızlık şüphelisinin yakalanma anı bekçinin yaka kamerasına yansıdı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akyol Mahallesi'nde görev yapan bekçiler, cami bahçesinde, klimanın gaz tankı ile kablo çaldığı iddiasıyla bir şüpheliyi yakaladı. Yapılan incelemede S.B. olduğu belirlenen şüphelinin benzer suçlardan 15 kaydının bulunduğu öğrenildi. Öte yandan zanlının yakalanması bekçinin yaka kamerasınca kaydedildi. Güncel Kaynak: AA / Adsız Günebakan Gaziantep Güncel Haberler

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