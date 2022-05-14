Son dakika haber... Gaziantep'te hırsızlık iddiasıyla 8 zanlı tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Gaziantep'te hırsızlık iddiasıyla 8 zanlı tutuklandı

AA - Mehmet Akif Parlak - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haber... Gaziantep'te hırsızlık iddiasıyla 8 zanlı tutuklandı

Son dakika haber... Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde, hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 8'i tutuklandı.

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde, hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube ve Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki 11 hırsızlık olayının faillerinin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ve araştırma yapan ekipler, 12 zanlıyı yakaladı.

Adreslerdeki aramada, çalıntı olduğunu değerlendiren çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 8'i tutuklandı, 1'i adli kontrolle diğerleri ise savcılık işleminin ardından serbest bırakıldı.

AA / Mehmet Akif Parlak - Güncel

Şehitkamil, Gaziantep, Hisarcık, Asayiş, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title