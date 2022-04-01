Son dakika haber! Gaziantep'te hırsızın başka hırsızlarla denk geldiği anlar kamerada - Haberler

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Son dakika haber! Gaziantep'te hırsızın başka hırsızlarla denk geldiği anlar kamerada

AA - Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
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Son dakika haber! Gaziantep'te hırsızın başka hırsızlarla denk geldiği anlar kamerada

Son dakika haberleri... Gaziantep'te bir kişinin klima ünitesi çalmak isterken, aynı caddedeki dükkandan demir çalan 2 kişiyle karşılaşması iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir kişinin klima ünitesi çalmak isterken, aynı caddedeki dükkandan demir çalan 2 kişiyle karşılaşması iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, 1. Sanayi Caddesi'ndeki iş yerine tırmanarak giren şüpheli, klima ünitesini çalmaya çalıştı.

Bu esnada duvardan inen şüpheli, o sırada başka bir iş yerinden demir çalan iki kişiyle karşılaştı.

Hırsızlık şüphelilerinin karşılaşma anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis şüphelilerin kimliklerinin tespiti için çalışma başlattı.

AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel

Gaziantep, Güncel, Haberler

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