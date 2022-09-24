Son dakika haber: Gaziantep'te gasp iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

Bir son dakika haberine göre Gaziantep'te bir kişinin para ve cep telefonunu gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Gaziantep'te bir kişinin para ve cep telefonunu gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Umut Mahallesi'nde bir kişinin para ve cep telefonunun gasbedilmesi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, olayı gerçekleştirdiğini tespit ettiği ve çok sayıda suç kayıtları bulunan T.C.A, M.Y. ve A.A'yı yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.