Son dakika haber | Gaziantep'te FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Haberler

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Son dakika haber | Gaziantep'te FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

AA - Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
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Son dakika haber | Gaziantep'te FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Bir son dakika haberine göre Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda yakalanan şüpheli tutuklandı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, "terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan aranan Ü.K'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ü.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel

Paralel Devlet Yapılanması, Fetullahçı Terör Örgütü, Terör Örgütü, Gaziantep, Güncel, Haberler

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