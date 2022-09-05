Son dakika haber... Gaziantep'te düğünde tüfekle havaya ateş açan zanlı yakalandı
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Edinilen son dakika gelişmesine göre Gaziantep'te düğünde tüfekle havaya ateş açan şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'te düğünde tüfekle havaya ateş açan şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beydili Mahallesi'nde sokak arasında düzenlenen düğünde havaya ateş açıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Düğüne giden ekipler, pompalı tüfekle havaya ateş açan zanlıyı suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Ekipler, üst aramasında kurusıkı tabanca bulunan kişi ile gürültü nedeniyle çevreye rahatsızlık veren düğün sahibine idari para cezası kesti.
Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Güncel