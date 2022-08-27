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Gaziantep gündem haberleri: GAZİANTEP - Bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı

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Gaziantep gündem haberi: Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde iş yerine yönelik silahlı saldırıda 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde iş yerine yönelik silahlı saldırıda 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerine kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan 2'si ağır 4 kişi, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Bölgede inceleme yapan polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel

Şehitkamil Gaziantep Güncel Haberler

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