Son dakika haber | Gaziantep'te bıçaklı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti Güncel Haberler Gelen son dakika haberine göre Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, bir grubun bıçaklı saldırısına uğrayan kişi yaşamını yitirdi. Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, bir grubun bıçaklı saldırısına uğrayan kişi yaşamını yitirdi. Ocaklar Mahallesi'nde dün gece Müslüm Kurt, bir grubun bıçaklı saldırısına uğradı. Sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kurt müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kurt'un cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Güncel Kaynak: AA / Mehmet Akif Parlak Gaziantep Şahinbey Müslüm Güncel Haberler Son Dakika

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