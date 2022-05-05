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Son dakika haber... Gaziantep'te bıçaklanan genç hayatını kaybetti

AA - Adsız Günebakan - Güncel
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Son dakika haber... Gaziantep'te bıçaklanan genç hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberlerine göre Gaziantep'te yalnız yaşayan genç evinde bıçaklanarak öldürüldü.

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yalnız yaşayan genç evinde bıçaklanarak öldürüldü.

Merkez Şehitkamil ilçesi Eyüpsultan Mahallesi'ndeki ikametinde yalnız yaşayan ve hurda topladığı öğrenilen 23 yaşındaki Seyfettin Çubuk'a ulaşamayan yakınları polise bilgi verdi.

İtfaiyenin kapıyı açmasıyla içeri giren polis ve sağlık ekipleri, hareketsiz yatan Çubuk'un bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze, otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Polis, şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

AA / Adsız Günebakan - Güncel

Eyüpsultan, Şehitkamil, Gaziantep, Polis, Güncel, Haberler

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