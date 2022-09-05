Son dakika haber: Gaziantep'te ayakkabı atölyesindeki patlamada 1 kişi öldü Güncel Haberler Son dakika gelişmesine göre Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki bir ayakkabı atölyesinde meydana gelen patlamada bir kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki bir ayakkabı atölyesinde meydana gelen patlamada bir kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Merkez Şehitkamil ilçesi Ayakkabıcılar Sitesi'ndeki bir ayakkabı atölyesinde bulunan kalıp makinesinde, henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından atölyede bulunan Kadir (45) ile oğlu Enes Arslan (24) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Enes Arslan, kurtarılamadı. Patlamada iş yerinde hasar oluştu. Güncel Kaynak: AA / Fırat Özdemir Şehitkamil Gaziantep Güncel Haberler Son Dakika

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