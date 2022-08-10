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Son dakika haber | Gaziantep'te 12 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin 4 şüpheli tutuklandı

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Son dakika haber | Gaziantep'te 12 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin 4 şüpheli tutuklandı

Son dakika haber... Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, iki işletmenin çalışanları arasında çıkan ve 12 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin 4 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, iki işletmenin çalışanları arasında çıkan ve 12 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin 4 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akbulut Mahallesi'ndeki Mermerciler Sitesi'nde 8 Ağustos'ta iki mermer atölyesi çalışanları arasında iş yerinin önünün kapatılması nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 12 kişinin yaralanmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili 12 şüpheliyi yakaladı.

İşlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 4'ü tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kavga nedeniyle iş yerlerinde hasar oluştuğu öğrenildi.

AA / Fırat Özdemir - Güncel

Gaziantep Jandarma Şahinbey Güncel Haberler Son Dakika

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