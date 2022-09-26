Son dakika haber! GAZİANTEP - Silahlı saldırıda hayatını kaybeden kişinin katil zanlısı yakalandı Güncel Haberler Gelen son dakika haberine göre Gaziantep'in İslahiye ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi. Gaziantep'in İslahiye ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi. İlçe kırsalındaki Güllühöyük Mahallesi'nde çiftliğine motosikletiyle giden Sadettin Köse'yi (70) yerde hareketsiz gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, silahla ağır yaralandığı belirlenen Köse'yi İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Köse, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri bölgede inceleme yaparken, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı. Güncel Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek Gaziantep Hisarcık İslahiye Güncel Haberler Son Dakika

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