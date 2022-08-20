Son dakika haber | GAZİANTEP - Kaza yapan araca müdahale eden ekiplere yolcu otobüsü çarptı - Yolcu otobüsünün vinçle kaldırılması
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Bir son dakika haberine göre Kazaya karışan yolcu otobüsünün vinçle kaldırılması Jandarma ekiplerinin şarampole devrilen aracın bulunduğu bölgede arama çalışması yapması MALATYA - Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 16 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.
Kazaya karışan yolcu otobüsünün vinçle kaldırılması
Jandarma ekiplerinin şarampole devrilen aracın bulunduğu bölgede arama çalışması yapması MALATYA - Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 16 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı. Kazaya karışan yolcu otobüsü vinçle kaldırıldı.
Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel