Son Dakika | Gaziantep'e şehit ateşi düştü Son dakika habere göre Gaziantep'e şehit ateşi düştü Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek, Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit oldu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'ta terör hedeflerine yönelik düzenlediği Pençe-Kilit Operasyonu'nda Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek şehit oldu. Gaziantep'e şehit ateşi düştü Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek, Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit oldu GAZİANTEP - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'ta terör hedeflerine yönelik düzenlediği Pençe-Kilit Operasyonu'nda Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek şehit oldu. Şehidin acı haberi Gaziantep'te yaşayan ailesine verilirken, şehidin evine ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'ta terör hedeflerine yönelik düzenlediği Pençe-Kilit Operasyonu sırasında hain terör örgütü tarafından düzenlenen saldırı sonucunda Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek şehit oldu. Adıyaman'ın Besni ilçesi Suvarlı Köyü nüfusuna kayıtlı Şehit Uzman Çavuş Mahsun Şimşek'in acı haberi Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Atakent Mahallesi'nde yaşayan ailesine, askeri yetkililer tarafından verildi. Acı haberi alan baba Erol Şimşek ile şehidin kardeşleri gözyaşı döktü. Şehidin evine ve evin bulunduğu sokağa ise Türk bayrakları asıldı. Gaziantep'te son yolcuğuna uğurlanacak Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek'in naaşının, yarın öğle yada ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Gaziantep Asri Mezarlık'taki Şehitliğe defnedileceği öğrenildi. Güncel İhlas Haber Ajansı / Said Vakkas Yağcı Gaziantep 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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