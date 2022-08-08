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Son dakika haber... Gazeteci Latif Şimşek'i Darp Eden Şüpheli Tutuklandı

Son dakika haber... Gazeteci Latif Şimşek'i Darp Eden Şüpheli Tutuklandı

Edinilen son dakika haberine göre Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ve gazeteci Latif Şimşek’in bir televizyon programındaki tartışmalarının ardından Enginyurt ile birlikte geldiği ve Latif Şimşek’i darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

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Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ve gazeteci Latif Şimşek'in bir televizyon programındaki tartışmalarının ardından Enginyurt ile birlikte geldiği ve Latif Şimşek'i darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Dün saat 22.00 sıralarında TV100 kanalında canlı yayında DP Milletvekili Cemal Enginyurt ve gazeteci Latif Şimşek arasında tartışma çıktı. Yayının ardından Cemal Enginyurt ile birlikte geldiği iddia edilen bir şüphelinin Latif Şimşek'i darp ettiği ileri sürülmüştü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Şimşek'in şikayeti üzerine şüpheli hakkında soruşturma başlatmış ve gözaltı kararı verilmişti.

Adliyeye götürülen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

ANKA / Güncel

Cemal Enginyurt Demokrat Parti Milletvekili Ordu Güncel Haberler Son Dakika

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