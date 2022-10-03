Son dakika haber! Gazeteci Cihat İleri Hayatını Kaybetti Güncel Haberler Son dakika gündem haberi: Gazeteciler Cemiyeti, gazeteci ve radyo prodüktörü Cihat İleri'nin dün 71 yaşında hayatını kaybettiğini açıkladı. İleri'nin cenazesi, bugün Ankara Karşıyaka Mezarlığı Camii’nde düzenlenen tören ile öğle namazının ardından defnedilecek. Gazeteciler Cemiyeti, gazeteci ve radyo prodüktörü Cihat İleri'nin dün 71 yaşında hayatını kaybettiğini açıkladı. İleri'nin cenazesi, bugün Ankara Karşıyaka Mezarlığı Camii'nde düzenlenen tören ile öğle namazının ardından defnedilecek. Gazeteciler Cemiyeti, TRT kökenli gazeteci Cihat İleri'nin, dün hayatını kaybettiğini duyurdu. Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 71 yaşında hayatını kaybeden İleri'nin cenazesi, bugün Karşıyaka Mezarlığı Camii'nde öğle namazının ardından defnedilecek. CİHAT İLERİ KİMDİR? Cihat İleri, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. İleri, okulu bitirdikten sonra TRT'de görev aldı, Dış Yayınlar ve Ankara Radyosu'nda programcı olarak çalıştı. Güneş gazetesi Ankara Haber Şefliği, Anadolu Ajansı İç Haberler Müdürlüğü, Anadolu Ajansı Radyo ve Görüntülü Haber birimini kurdu. İleri daha sonra Ankara Radyosu'na döndü ve buradan emekli oldu. Kaynak: ANKA / Güncel Anadolu Ajansı Karşıyaka Ankara Güncel Haberler Son Dakika

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