Son dakika haber... Gana'da hükümet karşıtı protestoda 29 gözaltı Bir son dakika haberine göre Gana'da ekonomik sıkıntılara kaşı düzenlenen hükümet karşıtı gösterinin şiddet olaylarına dönüşmesi üzerine 29 kişi gözaltına alındı. Gana'da ekonomik sıkıntılara kaşı düzenlenen hükümet karşıtı gösterinin şiddet olaylarına dönüşmesi üzerine 29 kişi gözaltına alındı. Ulusal basındaki haberlere göre, ülkede giderek kötüleşen ekonomik sıkıntılara karşı dün başkent Akra'da, hükümet karşıtı iki günlük protesto başladı. Şiddete dönüşen protestoda, emniyet güçleri, taş atan protestoculara göz yaşartıcı gaz ve copla müdahale etti. Gana Polis Kamu İşleri Direktörü Başkomiser Grace Ansah-Akrofi, yaptığı yazılı açıklamada, gösteri sırasında şiddet olaylarına karışan 29 kişinin gözaltına alındığını belirtti. Ansah-Akrofi, "Olayın mevcut video görüntüleri inceleniyor. Saldırılara katıldığı ve şiddeti teşvik ettiği belirlenen diğer tüm kişiler tutuklanarak adalete teslim edilecek." ifadesini kullandı. Enformasyon Bakan Yardımcısı Fatimatu Abubakar, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, gösteriyi düzenleyenlerin, şiddette oynadıkları role gelince sorumluluklarından kaçıyor gibi göründüğünü belirtti. Bugün de başkentin farklı bölgelerinde protestolar devam edecek. AA / Adam Abu - Güncel Hükümet Gana Güncel Haberler Son Dakika

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