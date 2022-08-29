Son dakika haber... Gana'da hayvanat bahçesine zorlan giren bir kişi, arslan saldırısında hayatını kaybetti Güncel Haberler Son dakika gündem haberi: Gana'nın başkenti Akra'daki hayvanat bahçesine zorla giren bir kişinin, arslan saldırısında yaşamını yitirdiği bildirildi. Gana'nın başkenti Akra'daki hayvanat bahçesine zorla giren bir kişinin, arslan saldırısında yaşamını yitirdiği bildirildi. Gana Ormancılık Komisyonundan yapılan açıklamada, Akra'daki hayvanat bahçesinin güvenlik çitlerinden atlayan 30 yaşlarındaki bir kişinin, arslan muhafazasının içine düştüğü belirtildi. Açıklamada, bu sırada arslanlardan birinin, "davetsiz misafir" olarak açıklanan bu kişiye saldırarak öldürdüğü ifade edildi. Ölen kişinin cesedinin morga kaldırıldığı aktarılan açıklamada, arslanların ise güvenlik altına alındığı kaydedildi. Güncel Kaynak: AA / Adam Abu Gana Güncel Haberler Son Dakika

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