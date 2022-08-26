Son dakika haber: Gamze Akkuş İlgezdi: Temmuzda Covid Kaynaklı Ölümler, CHP'li 21 Belediyenin Verisine Göre 901, Sağlık Bakanlığı'nın Verilerine Göre İse 621 Kişi

Son dakika haberler: CHP Genel Başkan Yardımcı Gamze Akkuş İlgezdi, Covid-19 kaynaklı ölümlerde CHP’li 21 belediyenin verileri ile Sağlık Bakanlığı’nın verilerini karşılaştırdı. İlgezdi, “Sadece temmuz ayında, CHP’li 21 belediyenin verilerine göre 901 vatandaşımız pandemiden dolayı yaşamını yitirirken Sağlık Bakanlığı verilerine göre yine sadece temmuz ayında ülke genelinde 621 vatandaşımız yaşamını yitirmiş. Sağlık Bakanlığı’na göre geri kalan 60 ilde hiçbir Covid ölümü yok. Bu 21 ilde de 280 kişi Covid’den ölmemiş” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcı Gamze Akkuş İlgezdi, Covid-19 kaynaklı ölümlerde CHP'li 21 belediyenin verileri ile Sağlık Bakanlığı'nın verilerini karşılaştırdı. İlgezdi, "Sadece temmuz ayında, CHP'li 21 belediyenin verilerine göre 901 vatandaşımız pandemiden dolayı yaşamını yitirirken Sağlık Bakanlığı verilerine göre yine sadece temmuz ayında ülke genelinde 621 vatandaşımız yaşamını yitirmiş. Sağlık Bakanlığı'na göre geri kalan 60 ilde hiçbir Covid ölümü yok. Bu 21 ilde de 280 kişi Covid'den ölmemiş" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, CHP'li 21 büyükşehir ve il belediyesinin verileri ile Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı ölüm verilerini karşılaştırarak hazırladığı '21 İlde Bulaşıcı Hastalık Ölümleri Raporu'nu yayınladı. İlgezdi, konuya ilişkin bugün yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"TÜRKİYE'DE COVID-19 ÖLÜMLERİNİN, SAĞLIK BAKANLIĞI'NIN BİLDİRİMİNDEN YAKLAŞIK 2,1 KAT DAHA FAZLA OLARAK 208 BİN 681 KİŞİ OLABİLECEĞİ TAHMİN EDİLMEKTEDİR"

"Söz konusu 21 ilde, belediyelerimizin kayıtlarına göre 1 Mart 2020-31 Temmuz 2022 tarihleri arasında bulaşıcı hastalık sebebiyle vefat eden yurttaşlarımızın toplam sayısı 97 bin 886 kişidir. Sağlık Bakanlığı tarafından 31 Temmuz 2022 tarihi itibarıyla ölüm nedeni Covid-19 olarak bildirilenlerin sayısı ise yurt çapında toplam olarak 99 bin 678 kişidir. Türkiye'nin geri kalan 60 ilindeki Covid-19 ölüm eğiliminin bu raporda yer alan 21 ilin ölüm hızıyla eşdeğer olabileceği varsayılırsa; 31 Temmuz 2022 tarihi itibarıyla Türkiye'de Covid-19 ölümlerinin Sağlık Bakanlığı'nın bildiriminden yaklaşık 2,1 kat daha fazla olarak 208 bin 681 kişi olabileceği tahmin edilmektedir. Çanakkale Savaşı'nda şehit, yaralı ve kayıplarımızla birlikte resmi kayıtlara göre toplamda 250 bin kaybımız olmuştur. Yani neredeyse Çanakkale Savaşı'ndaki kadar kaybımız var.

"SADECE TEMMUZDA COVİD KAYNAKLI ÖLÜMLER, 21 CHP'Lİ BELEDİYELERİN VERİSİNE GÖRE 901 KİŞİ, SAĞLIK BAKANLIĞI'NIN VERİLERİNE GÖRE İSE 621"

Sadece temmuz ayında, 39 milyon 720 bin 917 kişi olan ve ülkemizin nüfusunun yüzde 46,9'unu temsil eden CHP'li 21 büyükşehir ve il belediyelerinin verilerine göre 901 vatandaşımız pandemiden dolayı yaşamını yitirirken Sağlık Bakanlığı verilerine göre yine sadece temmuz ayında ülke genelinde 621 vatandaşımız yaşamını yitirmiş. Sağlık Bakanlığı'na göre geri kalan 60 ilde hiçbir Covid ölümü yok. Bu 21 ilde de 280 kişi Covid'den ölmemiş! Rakamlarımız ülke geneline yayılmamasına rağmen tablo bu denli korkunçsa Sağlık Bakanlığı gerçek verileri açıkladığı taktirde sonucu düşünmek bile istemiyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın tutarsız verileri, bizim ölüm raporlarını açıklamamız sonrasında, 2021 yılında en azından ekside kalmamaya başladı. Ancak son dört aydır, yani turizm sezonunun başlamasıyla tekrar 21 CHP'li belediye verisi, Sağlık Bakanlığı'nın 81 il verisini geçmeye başladı. Bu da bakanlığın verileri saptırdığının kanıtı.

"DÜNYADA DOĞRULANMIŞ ÖLÜM SAYISINDA 19'UNCU, GERÇEKTE İSE 7'NCİ SIRADAYIZ"

Türkiye, 1 Ağustos 2022 tarihi itibarıyla dünyada doğrulanmış Covid-19 olgu sayısında 10'uncu, doğrulanmış ölüm sayısında ise 19'uncu sıradadır. Doğrulanmış olgu sayılarının da eksik açıklandığı tartışmaları bir yana, Covid-19 nedeniyle ölüm sayıları doğru olarak açıklanmış olsa, ülkemizin ölüm sayılarına göre pandeminin en çok etkilediği dünyadaki 7'nci ülke olduğu anlaşılacaktır. Dünyada nüfusuna göre 17'nci sırada olan ülkemizin Covid-19 pandemisinde olgu ve ölüm sayılarında üst sıralarda yer alması, pandemiye karşı güçlü bir yanıtın verilemediğinin en açık göstergeleri arasında yer almaktadır."