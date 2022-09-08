Son dakika haber... Gamze Akkuş İlgezdi'den İki Bakanın Farklı Açıkladığı Ölüm Verilerine Tepki: 'Devleti Yönetmek Ciddiyet İster. Devlet Liyakatle Yönetilir'

Son dakika haberine göre CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın yüzde 4,4 olarak açıkladığı Covid-19’dan ölen 65 yaş üstü vatandaşların oranın Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı verilerle çeliştiğini belirterek, “İki bakanlık da pandemi dönemi vefat verilerine ilişkin birbiriyle tutarsız rakamlar veriyor. İki bakanlığa da soruyorum: Hanginiz doğru söylüyorsunuz? Yoksa ikiniz de mi yanlışsınız? Devleti yönetmek ciddiyet ister. Devlet böyle yönetilmez, devlet liyakatle yönetilir. Sağlık Bakanlığı diyor ki ‘Pandemi boyunca ülke genelinde 100 bin 840 vatandaşımızı kaybettik. Bakan Yanık diyor ki ‘Sadece 65 yaş üstü kayıplarımız yüzde 4,4’. Yüzde 4,4 demek; 362 bin 785 kişi demek. Bakan Yanık’a göre Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı, pandemi boyunca vefat eden sayısının 3 katı kadar sadece yaşlı vatandaşımız vefat etti. Biz hangisine inanacağız” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın yüzde 4,4 olarak açıkladığı Covid-19'dan ölen 65 yaş üstü vatandaşların oranın Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilerle çeliştiğini belirterek, "İki bakanlık da pandemi dönemi vefat verilerine ilişkin birbiriyle tutarsız rakamlar veriyor. İki bakanlığa da soruyorum: Hanginiz doğru söylüyorsunuz? Yoksa ikiniz de mi yanlışsınız? Devleti yönetmek ciddiyet ister. Devlet böyle yönetilmez, devlet liyakatle yönetilir. Sağlık Bakanlığı diyor ki 'Pandemi boyunca ülke genelinde 100 bin 840 vatandaşımızı kaybettik. Bakan Yanık diyor ki 'Sadece 65 yaş üstü kayıplarımız yüzde 4,4'. Yüzde 4,4 demek; 362 bin 785 kişi demek. Bakan Yanık'a göre Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı, pandemi boyunca vefat eden sayısının 3 katı kadar sadece yaşlı vatandaşımız vefat etti. Biz hangisine inanacağız" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın açıkladığı Covid-19 kaynaklı ölüm verileri ile Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilerin çeliştiğini belirterek duruma tepki gösterdi. İlgezdi, konuya ilişkin hem Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hem de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın yanıtlaması istemi ile TBMM'ye soru önergesi verdi. İlgezdi, konuyla ilgili bugün yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"İki bakanlık da pandemi dönemi vefat verilerine ilişkin birbiriyle tutarsız rakamlar veriyor. İki bakanlığa da soruyorum: Hanginiz doğru söylüyorsunuz? Yoksa ikiniz de mi yanlışsınız? Devleti yönetmek ciddiyet ister. Devlet böyle yönetilmez, devlet liyakatle yönetilir. Sağlık Bakanlığı diyor ki 'Pandemi boyunca ülke genelinde 100 bin 840 vatandaşımızı kaybettik. Bakan Yanık diyor ki 'Sadece 65 yaş üstü kayıplarımız yüzde 4,4'. Yüzde 4,4 demek; 362 bin 785 kişi demek. Bakan Yanık'a göre Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı, pandemi boyunca vefat eden sayısının 3 katı kadar sadece yaşlı vatandaşımız vefat etti. Biz hangisine inanacağız.

"RAKAMLAR, SAĞLIK BAKANLIĞI'NIN AÇIKLADIĞI TOPLAM VEFAT RAKAMLARININ 3 KATI"

Bakan Yanık'ta bulunan ve başka hiç kimsede olmayan bu yüzde 4,4'lük yaşlı ölümü verisine nereden ulaştığını bilmek istiyoruz. Bu konuya açıklık getirilmeli. Çünkü bu rakamlar doğruysa tablo çok korkunç boyutlarda. Bakan Yanık'ın yalnızca yaşlı nüfus için açıkladığı rakamlar, Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı toplam vefat rakamlarının üç katı. Birbiriyle çelişkili bu oranlara ilişkin ise Sağlık Bakanlığı sessizliğini koruyor.

"KİMSEDE OLMAYAN BU BİLGİ DOĞRUYSA NEDEN HALKTAN SAKLANIYOR"

Bakan Yanık, bu yüzde 4,4'lük oranla neyi kastetmektedir? Bugüne kadar pandemiden ölenlerin yüzde 4,4'ünü kastediyorsa bu rakam 4 bin 400 yapar ki bunun mümkün olmadığı, pandemide yaşamını yitirenlerin ağırlıklı olarak yaşlılar olduğu biliniyor. Sağlık Bakanlığı, bugüne kadar Covid verilerinde yaş ile ilgili bir açıklama yapmadı. Kamuoyundan gizledikleri verileri bakanlara mı servis ediyorlar? Kimsede olmayan bu bilgi doğruysa neden halktan saklanıyor? Demek ki 'Sağlık Bakanlığı vefat verilerini doğru açıklamıyor' isyanımızda haklıyız. Eğer Bakan'ın kastettiği toplam Covid-19 ölümlerinin yüzde 4,4'ü, yani 4 bin 400 yaşlı vatandaşımızın vefat ettiği ise buna kargalar bile güler. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın vefat oranlarının bu derece düşük olmasının tek açıklaması, ölüm nedenlerinin farklı kaydedilmesi olabilir. Bu da bambaşka bir skandaldır. Pandeminin başından bu yana 'rakamlarla değil pandemiyle mücadele edin' demekten dilimizde tüy bitti. Pandemi boyunca vefat edenlerin sadece 362 bini 65 yaş üstüyse geri kalan kayıplarımızın oranını düşünmek bile istemiyoruz."