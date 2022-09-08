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Son dakika haber... Gambiya, parasetamol şurubu ile bağlantılı çocuk ölümlerini araştırıyor

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Son dakika haber... Gambiya, parasetamol şurubu ile bağlantılı çocuk ölümlerini araştırıyor

Son dakika habere göre Gambiya hükümeti, son aylarda böbrek yetmezliğinden hayatını kaybeden en az 28 çocuğun ölüm nedeninin parasetamol şurubu ile bağlantılı olup olmadığını araştırıyor.

Gambiya hükümeti, son aylarda böbrek yetmezliğinden hayatını kaybeden en az 28 çocuğun ölüm nedeninin parasetamol şurubu ile bağlantılı olup olmadığını araştırıyor.

Ulusal basındaki haberlere göre, temmuz sonlarında 5 yaş altındaki çocuklar arasında böbrek yetmezliği vakalarında ani bir artış tespit edildi.

Ülkede artan vakalar nedeniyle doktorlar ilaçlardan şüphelenirken, hayatını kaybeden en az 28 çocuğun ölüm nedeninin parasetamol şurubu ile bağlantılı olup olmadığı araştırılmaya başlandı.

Gambiya Sağlık Hizmetleri Müdürü Mustapha Bittaye, yaptığı açıklamada, ölen çocukların yerel olarak satılan bir parasetamol şurubu kullandıktan 3-5 gün sonra hayatlarını kaybetmeye başladığına dikkati çekti.

Son 3 ayda çok sayıda çocuğun hayatını kaybettiğini anımsatan Bittaye, "Otopsiler parasetamol olasılığını düşündürüyor. Ancak belirli bir parasetamol markasının araştırılıp araştırılmadığı henüz belli değil." dedi.

Bittaye, ülkede son zamanlardaki şiddetli yağışlarından dolayı çocukların ölümünde koli basili bakterilerinin de neden olabileceğine işaret ederek, hastaneler ve kliniklerde el yıkamaya teşvik edilmesi çağrısında buldu.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel

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