Son dakika haberi: Galatasaray'ın yeni transferi Fredrik Midtsjö, açıklamalarda bulundu (2)
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Son dakika haberleri... Galatasaray'ın Hollanda ekibi AZ Alkmaar'dan transfer ettiği Norveçli futbolcu Fredrik Midtsjö, Bitexen Giresunspor maçı hazırlıkları öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'ın Hollanda ekibi AZ Alkmaar'dan transfer ettiği Norveçli futbolcu Fredrik Midtsjö, Bitexen Giresunspor maçı hazırlıkları öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
AA / Murat Karadağ - Güncel