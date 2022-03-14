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Galatasaray bu sezon ilk kez derbi kazandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Galatasaray bu sezon ilk kez derbi kazandı

Spor Toto Süper Lig'de evinde Beşiktaş ile karşılaşan Galatasaray sahadan 2-1 galip ayrıldı ve bu sezon ilk kez derbi kazandı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Spor Toto Süper Lig'de evinde Beşiktaş ile karşılaşan Galatasaray sahadan 2-1 galip ayrıldı ve bu sezon ilk kez derbi kazandı. Sarı-kırmızılılar, daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı 2 maçta da mağlup olmuştu.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray Nef Stadyumu'nda Beşiktaş ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, bu sezon daha önce Beşiktaş ile Vodafone Park'ta, Fenerbahçe ile de evinde oynadığı müsabakalarda 2-1 mağlup olmuştu.

Cimbom sahasında Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla yenerek bu sezon ilk defa derbi kazandı.

(Oğuzhan Ort/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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