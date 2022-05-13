Son dakika haber | Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı, Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğuna düzenlenen terör saldırısı nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağırılarak...
AA - Behlül Çetinkaya - Güncel
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Son dakika haberi... Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı, Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğuna düzenlenen terör saldırısı nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağırılarak duyulan rahatsızlık iletildi.
ANKARA (AA) - Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı, Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğuna düzenlenen terör saldırısı nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağırılarak duyulan rahatsızlık iletildi.
AA / Behlül Çetinkaya - Güncel