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Son dakika haber | Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı, Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğuna düzenlenen terör saldırısı nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağırılarak...

AA - Behlül Çetinkaya - Güncel
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Son dakika haber | Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı, Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğuna düzenlenen terör saldırısı nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağırılarak...

Son dakika haberi... Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı, Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğuna düzenlenen terör saldırısı nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağırılarak duyulan rahatsızlık iletildi.

ANKARA (AA) - Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı, Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğuna düzenlenen terör saldırısı nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağırılarak duyulan rahatsızlık iletildi.

AA / Behlül Çetinkaya - Güncel

Türkiye, Ankara, Fransa, Paris, Güncel, Haberler

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