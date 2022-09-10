Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Fransa'da polisten kaçarken nehre atlayan araç sürücüsü boğuldu

Güncel Haberler

Son dakika haber | Fransa'da polisten kaçarken nehre atlayan araç sürücüsü boğuldu

Son dakika haberi: Fransa'nın Tours kentinde polis kontrolünden kaçarken nehre atlayan araç sürücüsü boğuldu.

Fransa'nın Tours kentinde polis kontrolünden kaçarken nehre atlayan araç sürücüsü boğuldu.

BFMTV'nin haberine göre, bir sürücünün hızla kırmızı ışıktan geçtiğini gören polis ekibi, aracı takibe aldı.

Polis siren açıp araca dur ihtarı yapmasına rağmen sağa çekmeyip, hızla gaza basan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek ağaca çarptı.

Aracından inen sürücü, koşarak yakındaki Cher Nehri'ne atladı.

Bir polis memurunun arkasından nehre atladığı sürücü gözden kayboldu.

Olay yerine çağrılan arama kurtarma ekibi, sürücüyü yarım saat sonra nehirden çıkarttı.

Nabzının atmadığı belirlenen sürücü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tours Savcısı Gregoire Dulin, olaya ilişkin soruşturma açıldığını, sürücünün kimlik belirleme çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Kaynak: AA / Alaattin Doğru - Güncel

Tragger Fransa Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title