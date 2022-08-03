Son dakika haber! Fransa'da barut fabrikasında patlama oldu Gelen son dakika haberlerine göre Fransa'nın güneybatısındaki Bergerac kentindeki barut fabrikasında meydana gelen patlamada 8 kişinin yaralandığı aktarıldı. Fransa'nın güneybatısındaki Bergerac kentindeki barut fabrikasında meydana gelen patlamada 8 kişinin yaralandığı aktarıldı. Ulusal basında yer alan habere göre, saat 14.00 civarında Bergerac'da 80 kişinin çalıştığı Manuco fabrikasında patlama sesleri geldi. Patlama sonrası çıkan yangının itfaiyeciler tarafından kontrol altına alındığı aktarıldı. Dördü ağır 8 kişinin yaralandığı, 35 kişinin de dumandan etkilendiği olayda, patlamanın hangi sebeple çıktığı bilinmiyor. Fabrika, silah endüstrisinin patlayıcı toz üretmek için kullanılan nitroselüloz maddesini üretiyor. Yerel yetkililer, sektörden uzak durma çağrısında bulundu. Güncel AA / Esra Taşkın Fransa Güncel Haberler Son Dakika

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