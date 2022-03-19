MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

FIRAT, MALATYA (DHA) - MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 2 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste geçit yok. Kahraman komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG'li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirdi" denildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel