Son dakika haberi... 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Edinilen son dakika haberine göre Türk Silahlı Kuvvetleri, huzur ve güvenlik ortamının bozulmasına geçit vermiyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri, huzur ve güvenlik ortamının bozulmasına geçit vermiyor.
PKK'lı teröristler bir bir etkisiz hale getiriliyor. Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin Fırat Kalkanı bölgesindeki huzur ve güvenlik ortamını bozmasına izin vermeyeceğiz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel