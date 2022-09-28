Son dakika haber | Finlandiya Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları, tatbikat kapsamında karayoluna iniş yaptı
Güncel Haberler
Edinilen son dakika gelişmesine göre Finlandiya Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları, Baana 22 askeri tatbikatı kapsamında Joutsa bölgesinde karayoluna iniş ve kalkışlar gerçekleştirdi.
Finlandiya Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları, Baana 22 askeri tatbikatı kapsamında Joutsa bölgesinde karayoluna iniş ve kalkışlar gerçekleştirdi.
Kaynak: AA / Finlandiya Hava Kuvvetleri - Güncel