Son dakika haber | Finlandiya Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları, tatbikat kapsamında karayoluna iniş yaptı Güncel Haberler Edinilen son dakika gelişmesine göre Finlandiya Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları, Baana 22 askeri tatbikatı kapsamında Joutsa bölgesinde karayoluna iniş ve kalkışlar gerçekleştirdi. Finlandiya Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları, Baana 22 askeri tatbikatı kapsamında Joutsa bölgesinde karayoluna iniş ve kalkışlar gerçekleştirdi. Güncel Kaynak: AA / Finlandiya Hava Kuvvetleri Finlandiya Güncel Haberler Son Dakika

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