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Son dakika haber... Finike Orman İşletme Müdürü Karagöz'den "orman yangını" uyarısı

AA - Ali Karataç - Güncel
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Son dakika haber... Finike Orman İşletme Müdürü Karagöz'den 'orman yangını' uyarısı

Edinilen son dakika haberine göre Finike Orman işletme Müdürü Mustafa Karagöz, orman yangınları açısından kritik dönemden geçildiğine dikkati çekerek, vatandaşları duyarlı olmaları konusunda uyardı.

Finike Orman işletme Müdürü Mustafa Karagöz, orman yangınları açısından kritik dönemden geçildiğine dikkati çekerek, vatandaşları duyarlı olmaları konusunda uyardı.

Karagöz, yaptığı açıklamada, küresel ısınma ve iklim değişikliğine bağlı olarak geçen sene yaşanan büyük orman yangınların ardından bu yıl da havaların kritik devam ettiğini belirtti.

Meteorolojiden alınan hava tahmini raporlarına göre bölgede rüzgarın şiddetli, nemin düşük ve sıcaklığın yüksek olduğuna işaret eden Karagöz, "Bu çok riskli günlerde, çok daha dikkatli ve duyarlı olmalıyız. Vatandaşlarımızın bu riskli günlerde daha duyarlı davranmalarını, olası bir orman yangınına sebebiyet verebilecek her türlü davranıştan uzak durmalarını, piknik, gezi, rekreasyon gibi faaliyetlerini sadece izin verilen alanlarda gerçekleştirmelerini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ormanlık alanlara girişlerin 31 Ağustos 2022'ye kadar yasaklandığını da hatırlatan Karagöz, ormanlık alanlarda en ufak bir duman görülmesi halinde bile durumun ivedilikle 112 veya Orman İşletme Müdürlüğüne (0242 855 1117) bildirilmesini istedi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Ali Karataç - Güncel

Mustafa Karagöz Güncel Haberler Son Dakika

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