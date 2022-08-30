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Son dakika haber... Filipinler'de Ampatuan Emniyet Müdürü silahlı saldırıda hayatını kaybetti

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Son dakika haber... Filipinler'de Ampatuan Emniyet Müdürü silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Filipinler'in Maguindanao eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda Ampatuan idari bölgesi Emniyet Müdürü Reynaldo Samson hayatını kaybetti.

Filipinler'in Maguindanao eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda Ampatuan idari bölgesi Emniyet Müdürü Reynaldo Samson hayatını kaybetti.

Emniyet yetkilisi John Gano Guyguyon, Ampatuan Emniyet Müdürü Samson ve beraberindeki ekibin, bir şüpheliyi gözaltına almak üzere yola çıktığını söyledi.

Guyguyon, ekibe yolda olduğu sırada yaklaşık 10 silahlı kişi tarafından ateş açıldığını ifade etti.

Polislerin açılan ateşe karşılık vermesi üzerine çatışma çıktığını kaydeden Guyguyon, Ampatuan Emniyet Müdürü Samson'un hayatını kaybettiğini, 3 polisin yaralandığını belirtti.

Diğer yandan Filipinler basınında yer alan haberlerde, Samson'un yanı sıra polis memuru Salipudin Endab'ın olay yerinde öldüğü ve yaralıların durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Saldırıyla ilgili paylaşılan görüntüde, bir polis aracının camları ve kaputunun mermi izleriyle delik deşik olduğu görülüyor. Ayrıca kaputtaki kan izi de dikkati çekiyor.

Olayla ilgili soruşturma açıldı.

Bu arada, emniyet yetkilileri, saldırının, Bangsamoro İslami Özgürlük Savaşçıları tarafından düzenlenmiş olabileceğine işaret etti.

Bangsamoro İslami Özgürlük Savaşçıları, ülkede faaliyet gösteren Ebu Seyyaf ve Maute gibi terör örgütlerinin ardından DEAŞ'a bağlılığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Büşra Selvi Öğütcen - Güncel

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