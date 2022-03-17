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Son dakika haber: FETÖ'nün sözde askeri öğrencilerden sorumlu "mahrem imamı" hakim karşısında

AA - Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
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Son dakika haber: FETÖ'nün sözde askeri öğrencilerden sorumlu

Son dakika haber... Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde askeri öğrencilerden sorumlu "mahrem imamı" olduğu gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

ADANA (AA) - Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde askeri öğrencilerden sorumlu "mahrem imamı" olduğu gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık S.Y. ile avukatı hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın FETÖ'ye ait evlerde kaldığını, örgüt elebaşının talimatı sonrası Bank Asya hesabında olağan dışı artış yaşandığını ve en son sözde askeri öğrencilerden sorumlu "mahrem imam" sıfatıyla faaliyet yürüttüğünü belirtti.

Savcı, ayrıca sanığın örgüte eleman kazandırmaya çalıştığını, sohbet toplantılarına katıldığını, sabit ve ankesörlü hatlardan ardışık olarak arandığını ve haklarında adli işlem yapılan FETÖ üyeleriyle yoğun irtibatının bulunduğunu anlatarak, S.Y'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Savunması alınan sanık S.Y, FETÖ üyesi olmadığını ileri sürerek, "Sağlık sorunlarım mevcuttur. Esas hakkındaki mütalaaya karşı ayrıntılı savunma yapmak için süre talep ediyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, S.Y'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Cumhuriyet, Mahrem, Adana, Güncel, Haberler

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