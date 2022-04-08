Son dakika haber! FETÖ'den gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı

MERSİN (DHA) - MERSİN merkezli 3 ilde polisin düzenlediği operasyonda, cezaevindeki FETÖ/PDY üyeleri ile ailelerine yardım ettikleri tespit edilip gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklanırken 1'i ABD'li 7 şüpheli ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, cezaevindeki örgüt üyelerine ve ailelerine maddi yardımda bulundukları tespit edilen 1'i ABD'li 12 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilere yönelik Mersin, Balıkesir ve İstanbul'da belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda F.T, H.T., H.Ç., L.C., M.Ö., M.M.Ş., M.M.A., M. Ş., İ.A., O.A.G., B.U.K. ve V.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden M.Ş., İ.A., B.U.K., O.A.G., V.K. tutuklandı, ABD'li şüphelinin de bulunduğu 7 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest kaldı.