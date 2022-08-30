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Son dakika haber! Fethiye Fenerbahçeliler Derneği'nden İlçe Emniyet Müdürüne ziyaret

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Son dakika haber! Fethiye Fenerbahçeliler Derneği'nden İlçe Emniyet Müdürüne ziyaret

Son dakika haberine göre Fethiye Fenerbahçeliler Derneği yönetimi, göreve yeni başlayan İlçe Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu'nu ziyaret etti.

Fethiye Fenerbahçeliler Derneği yönetimi, göreve yeni başlayan İlçe Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu'nu ziyaret etti.

Dernek başkanı Cihan Ünal yönetimini tanıtarak, Dadaşoğlu'na Fenerbahçe atkısı hediye etti.

Ziyaretten dolayı teşekkür eden Dadaşoğlu, çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel

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