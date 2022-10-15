Son dakika haber... Fethiye'de teknede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü Güncel Haberler Son dakika gündem haberine göre Muğla'nın Fethiye ilçesinde, teknede çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Muğla'nın Fethiye ilçesinde, teknede çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Göcek Mahallesi Ayten Koyu'nda demirli bir teknede yangın çıktığı ihbarını alan Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, belirtilen bölgeye gitti. Teknenin büyük bölümünü saran alevler, ekiplerin müdahalesiyle güçlükle söndürüldü. Soğutma çalışmasının yapıldığı teknede büyük çapta hasar oluştu. Öte yandan yangın anı cep telefonu kamerasınca görüntülendi. Kaynak: AA / Güncel Fethiye İtfaiye Muğla Güncel Haberler Son Dakika

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