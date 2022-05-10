Son dakika haber | Fethiye'de otel odasında yangın çıkardığı iddia edilen turist serbest bırakıldı
AA - Ali Rıza Akkır - Güncel
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Son dakika haberler: Muğla'nın Fethiye ilçesinde kaldığı otel odasında yangın çıkardığı gerekçesiyle gözaltına alınan yabancı turist, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
FETHİYE, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde kaldığı otel odasında yangın çıkardığı gerekçesiyle gözaltına alınan yabancı Turist, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Foça Mahallesi'ndeki kaldığı otelin odasında dün yangın çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan Alman Turist, emniyetteki işlemlerin ve sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Selim Günday Caddesi'ndeki otelin odasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülmüş, otel sahibi ile odada kalan ve yangını çıkardığı öne sürülen turist arasında arbede yaşanmıştı. Şüpheli turist, polis ekibince gözaltına alınmıştı.
AA / Ali Rıza Akkır - Güncel