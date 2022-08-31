Son dakika haber | Feci olay kamerada: Torununun kavgasına bakarken dişleri kırıldı

Bir son dakika haberine göre Şişli'de sokakta birileriyle tartışan torununa bakan kadına süratli bir şekilde seyreden bir motosikletli çarparak kaçtı.

Şişli'de sokakta birileriyle tartışan torununa bakan kadına süratli bir şekilde seyreden bir motosikletli çarparak kaçtı. Feci kaza kameralara yansırken, yere savrulan yaşlı kadının dişleri kırılarak omzundan yaralandı. Mağdur Semire Dövdemir, "Motorun ayağı omzumda, dişlerim de yerdeydi. Gelsin dişlerimi yaptırsın ben de şikayetimden vazgeçeyim" dedi.

Olay, geçtiğimiz ay saat 22.00 sıralarında Şişli Eskişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerine torununun birileriyle tartıştığını gören Semire Dövdemir, sesleri duyunca ayağa kalktı. O esnada sokakta süratle seyreden plakasız ve sürücüsü öğrenilemeyen bir motosikletli, Dövdemir'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan yaşlı kadın vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Kadına çarpan motosikletli ise arkasına bile bakmadan kaçarak kayıplara karıştı. Feci kaza ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yaşlı kadın sesleri duyarak ayağı kalkıyor. Kadın aşağıya baktığı esnada motosikletli çarpıp kaçıyor. Yere savrulan kadının yanına vatandaşlar geliyor.

TORUNUNA BAKAN YAŞLI KADINA ÇARPIP KAÇTI

Olayın ardından ihbarı üzerine sokağa sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Dövdemir'i yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Hayati tehlikesi bulunmayan kadın tedavisinin ardından taburcu edildi. Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri ise görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Polis sürücüyü yakalama çalışmalarını sürdürüyor.

"DİŞLERİMİ YAPTIRSIN BEN DE ŞİKAYETİMDEN VAZGEÇEYİM"

Motosikletlinin çarpıp kaçtığı Semire Dövdemir, "Torunumun birileriyle münakaşa ettiğini duydum. Sesini duyunca kalktım ona bakıyordum. Gidemedim de oraya, duruyordum, arkadan bir şey vurdu. Ama kenardaydım, vurdu gitti ve ben kendimi yerde buldum. Çok kan vardı ben yerimden de kalkamıyordum. Motorun ayağı omzumda, dişlerim de yerdeydi. Burada oldu olay, evimin önündeydim ben. Çarpan kişi durup yardımcı olmadı, kaçtı gitti. Buradakiler peşinden koştu fakat kaçtı. Okmeydanı'nda hastanede polise ifademi verdim. Çarpan kişi bulunmadı. Mağdur oldum, işime gidemiyorum o zamandır evde duruyorum. Dişlerim kırıldı ve üst dişlerimin hepsi ağrıyor. Benim mağduriyetim giderilmedi. Gelip neyim olduğu sorulmadı tedavi olamadım. Bana çarpan kişi bulunsun, gelsin dişlerimi yaptırsın ben de şikayetimden vazgeçeyim" dedi.

Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

(Doğan Can Cesur - Onur Dursun - İHA)