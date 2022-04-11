Fatih ve Bağcılar'da kaçak tütün operasyonu (1) - Haberler

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Fatih ve Bağcılar'da kaçak tütün operasyonu (1)

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Fatih ve Bağcılar'da kaçak tütün operasyonu (1)

Fatih ve Bağcılar'da hediyelik eşya ve oyuncak deposu izlenimi verilen iş yerlerine düzenlenen operasyonda kaçak tütün ve tütün mamulleri ele geçirildi.

BAĞCILAR, İSTANBUL (DHA) - Fatih ve Bağcılar'da hediyelik eşya ve oyuncak deposu izlenimi verilen iş yerlerine düzenlenen operasyonda kaçak tütün ve tütün mamulleri ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak tütün ve tütün mamullerinin piyasa değerinin yaklaşık 11 milyon lira olduğu değerlendiriliyor. Öte yandan operasyon anları kameralara yansıdı.


Fatih ve Bağcılar'da kaçak tütün operasyonu (1)

Fatih ve Bağcılar'da kaçak tütün operasyonu (1)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Bağcılar, Fatih, Tütün, Güncel, Haberler

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