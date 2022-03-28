Son dakika haber: Fatih'te çıkan yangında mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

Fatih'te bir binada çıkan yangın nedeniyle mahsur kalan 4 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Aksaray Mahallesi Alboyacılar Sokak'taki 3 katlı binanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evden alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binada yaşayan ve dumandan etkilenen 4 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Vatandaşlar ilk müdahalenin ardından kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, daire kullanılamaz hale geldi.