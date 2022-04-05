Son dakika haber! Fatih'te bir kişinin silahlı saldırıda ölümüne ilişkin 2 zanlı yakalandı

FATİH, İSTANBUL (AA) - İstanbul Fatih'te, tartıştıkları bir kişiyi hedef alarak ateşledikleri silahla tesadüfen olay yerinde olan başka birinin ölümüne neden oldukları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Tahtakale Mahallesi'nde 31 Mart'ta Suriye uyruklu Moaz Aspar'ın (25) ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıya ilişkin çalışma başlattı.

Araştırmada, 2 kişinin Tahtakale'de telefon alım satım işiyle uğraşan ve ticari sebeple anlaşmazlık yaşadıkları Mecnun Avuoğlu'na silahlı saldırı düzenlediği belirlendi.

Şüphelilerden birinin, Avuoğlu'nu hedef alarak silahını ateşlediği ancak merminin tesadüfen orada bulunan Moaz Aspar'a isabet ettiği saptandı. Saldırıda kalbinden yaralanan Aspar'ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olayı kaydeden güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, 2 şüphelinin kaçış istikameti ve eşkalini tespit etti.

Kimlikleri belirlenen Mehmet Can K. (22) ve Özhan G. (22) önceki gün Gaziosmanpaşa'da olayda kullanıldığı değerlendirilen silahla yakalanmıştı.

Zanlıların ilk sorgusunda, Mecnun Avuoğlu ile ticari ilişkileri olduğunu, olaydan 10 gün kadar önce aralarındaki anlaşmazlık üzerine darbedildiklerini, bu sebeple Avuoğlu'nu korkutmak amacıyla saldırıyı düzenlediklerini söyledikleri öğrenildi.

İki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.