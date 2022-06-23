Son dakika haber | Fatih'te ayakkabı imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü Son dakika haberi... Fatih'te bir binanın 3. katında bulunan ayakkabı imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Fatih'te bir binanın 3. katında bulunan ayakkabı imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Mimar Hayrettin Mahallesi Gedikpaşa Camii Sokak'ta, 4 katlı binanın 3. katında bulunan imalathanede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İmalathanedeki yangın daha sonra binanın 4. katı ile yandaki binaya sirayet etti. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangın söndürüldü. AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel İtfaiye Fatih Güncel Haberler Son Dakika

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