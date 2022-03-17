Son dakika haber... Fatih Erbakan, partisinin "Gençlik Politikaları Vizyonu ve Eylem Tasarısı"nı açıkladı Açıklaması - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Fatih Erbakan, partisinin "Gençlik Politikaları Vizyonu ve Eylem Tasarısı"nı açıkladı Açıklaması

AA - Ayşe Şensoy Boztepe - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haber... Fatih Erbakan, partisinin

Son dakika haberi... Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, iktidar olmaları halinde gençlerin öğrenim kredilerinin geri ödemesinin istihdam şartlarını sağladıktan 2 yıl sonra başlayacağını ve kesinlikle faiz olmayacağını söyledi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, iktidar olmaları halinde gençlerin öğrenim kredilerinin geri ödemesinin istihdam şartlarını sağladıktan 2 yıl sonra başlayacağını ve kesinlikle faiz olmayacağını söyledi.

Erbakan, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, partisinin "Gençlik Politikaları Vizyonu ve Eylem Tasarısı"nı açıkladı. Gençlerin işe alımında ehliyet ve adaletin geçerli olacağını belirten Erbakan, Yeniden Refah Partisi iktidarında gençlerin hayata borçla değil umutla başlayacağını dile getirdi. Türkiye'de gençlerin istihdam sorunu olduğunu ifade eden Erbakan, iktidara geldiklerinde özellikle diplomalı işsiz gençlere yönelik projeleri hayata geçireceklerini söyledi.

Öğrencilerin aldığı öğrenim kredileri ve bursların yetersiz olduğunu savunan Erbakan, "Bu kredilerin geri ödemesi son derece problem oluyor. Yeniden Refah iktidarında öğrenim kredilerinin geri ödemesi, gencimizin istihdam şartları sağlandıktan 2 yıl sonra başlayacak ve kesinlikle faiz olmayacak. Bugüne kadar bizden önce verilmiş olan öğrenim kredilerinin biriken faizleri de devlet tarafından üstlenilecek." diye konuştu.

Yurt ve barınma sorununu çözeceklerini öne süren Erbakan, TBMM Gençlik Komisyonu'nu kurarak gençlerimizin sorunlarına daha yoğun ve etkili çözüm üretmek ve Meclis gündemine taşımak için gereken adımları atacağız." dedi.

Erbakan, kreşten üniversiteye kadar eğitim sistemini ve müfredatı, ahlak ve maneviyat prensibi çerçevesinde yeniden yapılandırmak istediklerini kaydetti.

Son dakika haber... Fatih Erbakan, partisinin Gençlik Politikaları Vizyonu ve Eylem Tasarısı nı açıkladı Açıklaması

Son dakika haber... Fatih Erbakan, partisinin Gençlik Politikaları Vizyonu ve Eylem Tasarısı nı açıkladı Açıklaması

Son dakika haber... Fatih Erbakan, partisinin Gençlik Politikaları Vizyonu ve Eylem Tasarısı nı açıkladı Açıklaması

Son dakika haber... Fatih Erbakan, partisinin Gençlik Politikaları Vizyonu ve Eylem Tasarısı nı açıkladı Açıklaması

AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Güncel

Muhammed Ali Fatih Erbakan, Refah Partisi, İstihdam, gençlik, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title