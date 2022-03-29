Son dakika haber... Fas Dışişleri Bakanı Burita: "Batı Sahra için tek çözüm özerkliktir"

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, ABD ve Fransa'nın yanı sıra Arap ve Afrika ülkelerinin de destek verdiği özerkliğin Batı Sahra sorunu için tek çözüm olduğunu söyledi.

Burita, resmi ziyaret için Fas'ta bulunan ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile başkent Rabat'ta ortak basın toplantısı düzenledi.

ABD'nin Batı Sahra sorununun çözümünde Fas'a verdiği desteğe dikkati çeken Burita, "Washington'un özerklik konusundaki tutumu sabittir ve bugün de bunu duyduk. Batı Sahra için tek çözüm özerkliktir." dedi.

Burita, ABD ve Fransa'nın yanı sıra Arap ve Afrika ülkelerinin de özerklik önerisini desteklediğini, son olarak İspanya ile Almanya'nın da bu plana destek verdiğini söyledi.

Fas'ın egemenliğinde bir çözümün olması gerektiğini belirten Burita, bunun için geri kalan Avrupa ülkelerinin sessizliklerini bozma ve özerkliği destekleme zamanının geldiğini vurguladı.

Fas, ABD ve İsrail'den oluşan üçlü ittifakın hem Tel Aviv hem de Washington ile çok yönlü bir dinamiğin yaratılmasını sağladığına işaret eden Burita, ülkesinin ABD ile ilişkilerinin güçlü olduğuna ve doğru yönde ilerlediğine inandığını dile getirdi.

Burita, "Bu ittifak çerçevesinde varılan tüm anlaşmaların, karşılıklı anlayış ve Washington'un uygun gördüğü zamanlama çerçevesinde gerçekleştirileceğine olan inancımız tamdır." diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken da Fas'ın Batı Sahra için önerdiği özerklik planını ciddi, güvenilir ve gerçekçi olarak değerlendirdiklerini, bu planın bölge halkının isteklerini karşılamaya en yakın çözüm olduğunu kaydetti.

Batı Sahra sorunu

Sakiyet'ul Hamra ve Vadi ez-Zeheb adlı iki ana bölgeden oluşan ve Fas'ın fiili egemenliği altında olan Batı Sahra bölgesi uzun yıllardır, Fas-Cezayir-İspanya üçgeninde çözülemeyen bir soruna dönüşmüşken, kendisini Batı Sahra'nın "kurtuluş" hareketi olarak tanıtan Polisario Cephesi de Batı Sahra sorunu çerçevesinde şekillenen üçgenin merkezinde yer alan ayrılıkçı bir hareket olarak öne çıkıyor.

Fas, Polisario Cephesi tarafından 1976'da bağımsızlığı ilan edilen eski bir İspanyol sömürgesi olan Batı Sahra sorununun çözümü için 2007 yılında "genişletilmiş özerkliği" önerirken, Cezayir tarafından desteklenen Polisario ise bu bölgenin kaderinin tayini için referanduma gidilmesi talebinde bulunuyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 10 Aralık 2020'de, ülkesinin Fas'ın Batı Sahra bölgesi üzerindeki egemenliğini tanıdığını ve bölgedeki Dahla kentinde bir ABD konsolosluğunun açılacağını duyurmuştu.

Rabat yönetimi de aynı gün, 2000 yılında askıya aldığı İsrail ile diplomatik ilişkilerini yeniden başlatma kararı almıştı.